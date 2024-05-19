مساعد رئیس الجمهوریة: اتصلنا مع اثنین من الأشخاص الذین کانوا على متن المروحیة

وقال محسن منصوري الساعة الواحدة والنصف انقطع الاتصال مع المروحية و تم التواصل عدة مرات مع أحد ركاب المروحية ومع أحد أفراد طاقمها

‌وأضاف: جميع الكوادر استنفرت للعمل بجدية للبحث عن المروحية لكن الظروف الجوية والطرق في المنطقة صعبة ونأمل أن نحصل على أخبار جيدة من فرق الإنقاذ والعمليات ستستمر حتى الوصول إلى المروحية.

وتابع قائلا : تم تحديد موقع حادث المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهوریة من خلال وزارة الاتصالات.

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