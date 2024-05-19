أمریکا والاتحاد الاوروبي: نتابع الأنباء عن حادث مروحیة الرئیس الإیراني

و ردا على التقارير المتعلقة بحادث مروحية الرئيس الايراني اية الله رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لشبكة سي بي إس نيوز، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة "تتابع عن كثب التقارير المتعلقة بالهبوط الصعب للمروحية التي تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية، وليس لدينا أي تعليق آخر في الوقت الحالي ".

كما أفادت قناة ABC الإخبارية نقلا عن البيت الأبيض، انه تم اطلاع الرئيس بايدن على تقارير عن سقوط مروحية كانت تقل الرئيس الايراني و وزير خارجيته.

ومن جهة أخرى كتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عبر منشور على شبكة التواصل الاجتماعي X اليوم الأحد :" نتابع عن كثب التقارير حول الهبوط غير المتوقع للمروحية التي تقل الرئيس ووزير الخارجية الإيراني وأن وضعهما لا يزال مجهولاً."

وأضاف: نحن نراقب الوضع عن كثب مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركاء.

وتصدرت أخبار حادث المروحية التي تقل الرئيس ووزير الخارجية عناوين الأخبار في وسائل الإعلام الأميركية، والتي لم تعكس حتى الآن سوى روايات المسؤولين الإيرانيين ووسائل الإعلام المختلفة.

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