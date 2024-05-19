وزیر الصحة الایراني: ​​وفرنا کافة الامکانات و المرافق الطبیة في موقع حادث مروحیة الرئیس

وفي محادثة تلفزيونية حول إجراءات الإنقاذ للضحايا المحتملين لحادث مروحية الرئيس الايراني، صرح وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني "بهرام عين اللهي" بأن جميع قوات الإنقاذ تبحث عن المروحية التي تقل الرئيس ورفاقه حيث مكان تواجدنا في منطقة ميس سونغون .

واشار عين اللهي الى صعوبة البحث في المنطقة لشدة الضباب فيها، مضيفا انه على الرغم من ذلك فإن كافة المرافق الطبية وحافلات الإسعاف والأطباء المتخصصين والجراحين تتواجد في المنطقة ومستعدة لتقديم الخدمات اللازمة فور العثور على مروحية رئيس الجمهورية.

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