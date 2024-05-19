رئیس جمعیة الهلال الأحمر الإیراني: رجال الإنقاذ یبحثون من کل الاتجاهات

وأضاف کولیوند: الظروف الجوية غير مؤاتية للغاية ويصعب المرور، لكن عمليات البحث والإنقاذ تتم بكل الجهود.

وتابع: استخدمنا مسیرة للبحث، ولكن بسبب الظروف الجوية غير الملائمة، فإن البحث الجوي غير ممكن، لذلك نقوم بتفتيش المنطقة باستخدام قوات الرد السريع.

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