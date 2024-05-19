Iranian Labour News Agency

English FA

رئیس جمعیة الهلال الأحمر الإیراني: رجال الإنقاذ یبحثون من کل الاتجاهات

asdasd
معرف الأخبار : ۱۴۸۳۰۹۱
تم نسخ الارتباط

قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بیرحسین کولیوند إن 40 فريقاً للرد السريع يقومون بالبحث في كافة الاتجاهات للعثور على المروحية التي تقل رئیس الجمهوریة ورفاقه.

وأضاف کولیوند:  الظروف الجوية غير مؤاتية للغاية ويصعب المرور، لكن عمليات البحث والإنقاذ تتم بكل الجهود.

وتابع: استخدمنا مسیرة للبحث، ولكن بسبب الظروف الجوية غير الملائمة، فإن البحث الجوي غير ممكن، لذلك نقوم بتفتيش المنطقة باستخدام قوات الرد السريع.

 

endNewsMessage1
تم نسخ الارتباط
تعليقات