رئیس جمعیة الهلال الأحمر الإیراني: رجال الإنقاذ یبحثون من کل الاتجاهات
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قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بیرحسین کولیوند إن 40 فريقاً للرد السريع يقومون بالبحث في كافة الاتجاهات للعثور على المروحية التي تقل رئیس الجمهوریة ورفاقه.
وأضاف کولیوند: الظروف الجوية غير مؤاتية للغاية ويصعب المرور، لكن عمليات البحث والإنقاذ تتم بكل الجهود.
وتابع: استخدمنا مسیرة للبحث، ولكن بسبب الظروف الجوية غير الملائمة، فإن البحث الجوي غير ممكن، لذلك نقوم بتفتيش المنطقة باستخدام قوات الرد السريع.