إلهام علییف: لا أحد یمکنه إثارة سوء الفهم بین إیران وأذربیجان

وأضاف أن هذا الحفل یدل علی صداقة البلدین التاریخیة وعلاقات البلدین علی أعلی مستویاتها حالیا والأهمية التاریخیة لهذا الحفل تتبلور في لقاء یجمع بین رئیسي البلدین لأول مرة علی الحدود التي تعتبر حدود الصداقة.

وأشار علييف إلی مباحثاته مع الرئیس إبراهيم رئیسي الیوم ومواقفهما المشترکة من القضایا الإقلیمیة والدولیة قائلا اننا ندعم بعضنا البعض فيما یخص الإجراءات المرتبطة بالأمن الإقلیمي في المنظمات الإقلیمیة والدولیة.

کما أشار الرئیس الأذربیجاني إلی أهمية خاصة تتمتع بها مشاریع النقل بالنسبة للبلدین والمنطقة قائلا ان التعاون بین البلدین في مجال النقل لکنه في مراحله الأولیة ومع تکمیل خط سکك الحدید سیرتفع مستوی النقل بین البلدین ونحن نشهد حالیا تعمیق التعاون التجاري بین البلدین وعلاقات إيران وأذربیجان تمضي قدما حالیا.

کما أعلن عن توجیه دعوة للرئیس إبراهيم رئیسي للمشارکة في مؤتمر بأذربیجان قائلا انه لا یمکن لأحد إثارة سوء الفهم بین البلدین ونحن أثبتنا الیوم هذا الموضوع مرة أخری.

وقال انه یرحب بدعم إيران لتسویه الخلافات بین بلاده وأرمینیا مضیفا انه خلال إجتماعه مع الرئیس الإيراني شهد أن إيران تحاول ضمان السلام والأمن في المنطقة.

وأکد أن تدخل الدول الأجنبیة في المنطقة مرفوض ویجب ضمان السلام والأمن من قبل الدول وشعوب هذه المنطقة وعلی أرمینیا عدم إتخاذ خطوات خاطئة وألا تبحث عن دعم الدول التي تبعد آلاف الكيلومترات عن هذه المنطقة.

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