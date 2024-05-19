وزیر الداخلیة الایراني: قد یستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى المروحیة

وفي حوار صحفي حول تفاصيل حادث مروحية الرئيس الايراني، صرح وزير الداخلية "احمد وحيدي" بأن رئيس الجمهورية والوفد المرافق له كانوا عائدین من مراسم تدشين سد " قيز قلعة سي"، بحضور رئيس أذربيجان، بعدة مروحيات واضطرت إحدى المروحيات الى الهبوط الصعب بسبب الظروف الجوية السيئة.

وأضاف وحيدي بأن فرق الإغاثة المختلفة تتحرك نحو المنطقة، لكن بسبب الضباب وسوء الأحوال الجوية قد يستغرق الوصول الى مكان حادث المروحية بعض الوقت والعمل مازال تحت السيطرة، معربا عن امله في الوصول الى موقع الحادث سريعا.

وردا على سؤال حول امكانية التواصل مع مرافقي الرئيس، افاد وحيدي بانه تم التواصل مع بعض المرافقين لكن نظرا لأن المنطقة معقدة وصعوبة التواصل، نأمل أن تصل فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث عاجلا وتزودنا بالمزيد من المعلومات.

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