مراسم تدشین السد المشترک بین إیران وأذربیجان تنطلق بحضور رئیسي البلدین

وقد وصل رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي صباح اليوم الى مطار تبريز للمشاركة بمراسم التدشين هذه.

وقبل حضوره حفل افتتاح هذا السد، قام رئيسي بزيارة مشروع جسر العبور بين طريق آراس والسكك الحديدية كجزء من الممر الشرقي الغربي الذي يربط كلاله في مدينة جُلفا بأذربايجان الشرقية مع كالاله بجمهورية أذربيجان.

ومن المفترض أن يحضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييوف مراسم تدشين "قيز قلعه سي"، وهذا هو السد الحدودي المشترك الثالث بين إيران وأذربيجان، وقام مهندسون إيرانيون ببناء السد المذكور.

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