تعرض المروحیة التي تقل رئیس الجمهوریة لحادث "الهبوط الصعب"

وقالت مصادر محلية إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقلّ رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي و وزير الخارجية، حسین أميرعبداللهيان و محافظ آذربايجان الشرقية، مالك رحمتي و إمام جمعة تبريز ،آیة الله آل هاشمو بعض المسؤولين الآخرين.

وان فرق الإنقاذ في طريقها إلى موقع الحادث.

و كانت المروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاثة كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.

و أقيمت مراسم تدشين سد "قيز قلعه سي" المشترك بين ايران وجمهورية أذربيجان على نهر آراس الحدودي بين البلدين بحضور أية الله ابراهيم رئيسي ونظيره الاذربيجاني الهام علييوف.

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