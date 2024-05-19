تعرض المروحیة التي تقل رئیس الجمهوریة لحادث "الهبوط الصعب"
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تعرضت مروحية رئیس الجمهوریة إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له لحادث "الهبوط الصعب" في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.
وقالت مصادر محلية إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقلّ رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي و وزير الخارجية، حسین أميرعبداللهيان و محافظ آذربايجان الشرقية، مالك رحمتي و إمام جمعة تبريز ،آیة الله آل هاشمو بعض المسؤولين الآخرين.
وان فرق الإنقاذ في طريقها إلى موقع الحادث.
و كانت المروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاثة كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.
و أقيمت مراسم تدشين سد "قيز قلعه سي" المشترك بين ايران وجمهورية أذربيجان على نهر آراس الحدودي بين البلدين بحضور أية الله ابراهيم رئيسي ونظيره الاذربيجاني الهام علييوف.