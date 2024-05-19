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سياسة ١٩ / ٠٥ / ٢٠٢٤ - ٠٨:١٣:٤٠

معاریف: احتمال تقارب مصر وإیران یقلق اسرائیل

تسود حالة من القلق الشديد داخل كيان المحتلة من احتمال حصول تقارب كبير بين مصر وإيران خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تدهور العلاقات بين تل أبيب والقاهرة على خلفية الأحداث في رفح.