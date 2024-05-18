إیران تدین الهجوم الإرهابي على السیاح الأجانب في أفغانستان
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أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني"، الهجوم الإرهابي الذي استهدف السياح الأجانب والمواطنين العاديين في ولاية باميان المركزية في أفغانستان.
واعرب كنعاني عن تعاطفه مع عوائل ضحايا هذا العمل الإرهابي في افغانستان؛ سائلا الباري تعالى ان يمن بالشفاء العاجل على المصابين في هذا الهجوم.
كان الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد المتين قاني قد أفاد أمس الجمعة بـ " قتل أفغاني وثلاثة أجانب وأُصيب أربعة أجانب وثلاثة أفغان آخرين في إطلاق نار في مدينة باميان عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه وسط أفغانستان".
وأشار إلى أن القوات الأمنية أوقفت أربعة مشتبه بهم، دون أن يحدد ما إذا كان أكثر من شخص قد أطلقوا النار على المدنيين
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.