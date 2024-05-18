طهران تشید بتعاون السلطات السعودیة فیما یتعلق بتواجد الحجاج الإیرانیین

صرح سفير إيران لدى المملكة العربية السعودية، علي رضا عنايتي، أن بداية حج عام 2024 كانت جيدة جدًا، وقد غادر الإيرانيون الأعزاء والمواطنون المحترمون إلى المدينة المنورة، وبعد ذلك سيغادرون تدريجيًا إلى مكة لأداء فريضة الحج. مضيفا: شهدنا تعاونا جيدا ومخلصا للغاية من السلطات السعودية خلال حضور الحجاج الإيرانيين .

وكانت الدفعة الأولى من الحجاج الإيرانيين وصلت إلى المدينة المنورة، وتم استقبالهم بالزهور وماء الورد.

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