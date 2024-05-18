الجیش الإیراني: نراقب کافة التحرکات الجویة حتی خارج حدود البلاد

وقال صالح ان الیوم الدفاع الجوي کأحد مؤشرات القوة یلعب دورا بارزا في إحباط تهدیدات العدو مضیفا أن الموظفین الشباب في الدفاع الجوي سطروا ملاحم یعتز بها کل إيراني عبر الإعتماد علی القدرات المحلیة واکتساب التقنیات الدفاعية الحدیثة.

وتابع أن کافة التحرکات الجوية تتم مراقبتها بالمنظومات الراداریة المحلیة ونحن لن نسمح لأعداء الجمهوریة الإسلامية الإيرانية بالإضرار بأمن وراحة الشعب الإيراني العزیز.

وصرح أن أعداء الثورة والنظام الإسلامي أدرکوا بشکل جید قوة الدفاع الجوي الإيراني مضیفا أنه لم و لن یؤثر أي عقوبة وقیود علی تعزیز قوة الردع للقوات المسلحة.

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