"أکسیوس": أمیرکا وإیران تجریان محادثات في سلطنة عمان

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن المصادر قولها إن المحادثات، التي شارك فيها بريت ماكجورك، مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، وأبرام بالي القائم بأعمال المبعوث الأميركي لإيران، تعد أول جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران منذ يناير.

وذكرت المصادر أن ماكجورك وبالي وصلا إلى العاصمة العمانية مسقط، الثلاثاء، واجتمعا مع وسطاء عمانيين، لكن من غير الواضح مَن الذي مثَل طهران في المحادثات التي ركزت على توضيح عواقب تصرفات إيران ووكلائها في المنطقة ومناقشة المخاوف الأميركية بشأن وضع برنامج طهران النووي.

ورفض البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية التعليق على سؤال بشأن المحادثات التي استضافتها سلطنة عمان.

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