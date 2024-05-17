سفارة جمهوریة أذربیجان في إیران تستأنف نشاطها قریبا
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اتخذ المتحدث باسم وزارة خارجية جمهورية أذربيجان موقفا بشأن المكان الجديد لسفارة هذا البلد في إيران وأشار إلى استئناف الأنشطة الدبلوماسية للسفارة في المستقبل القريب.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم دبلوماسية جمهورية أذربيجان، فقد تم تحديد المكان الجديد لسفارة هذا البلد في طهران.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية جمهورية أذربيجان أيهان حاجي زاده: تم نقل سفارتنا في طهران إلى مكان جديد ومناسب، وتجري الاستعدادات لذلك، وسيتم استئناف الأنشطة الدبلوماسية بعد وقت قصير من انتهائها.