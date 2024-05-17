ردا علی بیان الاجتماع الـ33 لقادة جامعة الدول العربیة.. طهران: الجزر الثلاث جزء لا یتجزأ من ارض ایران
أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن البند المتعلق بالجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي الوارد في بيان الاجتماع الـ33 لقادة جامعة الدول العربية في البحرين معتبرا إياه بالغير مقبول.
وأضاف المتحدث بإسم الجهاز الدبلوماسي الإيراني: لقد تم التأكيد والتأكيد مرات عديدة على أن الجزر الإيرانية الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغيرة هي جزء لا يتجزأ وأبدي من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإن طرح هكذا مدعيات لا أساس لها من الصحة في هذا البيان مرفوض.
وفي الوقت نفسه، رحب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية بفقرات البيان الختامي للدفاع عن شعب فلسطين المظلوم وإدانة جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، وأكد على ضرورة المزيد من الوحدة والتلاحم للدول الإسلامية لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني.