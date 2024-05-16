ایران تدین محاولة اغتیال رئیس وزراء سلوفاكیا

وفي تصريح له اليوم، اذ ادان كنعاني محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا، تمنى له بالسلامة والشفاء عاجلا.

وأصيب رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، بالرصاص اليوم الاربعاء، ونقل إلى المستشفى حيث اعلنت حالته خطرة؛ بحسب الإعلام السلوفاكي.

الى ذلك، اعلنت الشرطة السلوفاكية اعتقال شخص مشتبه به في إطلاق النار على رئيس الوزراء.

وتم إطلاق النار على "فيكو" أثناء استقباله الحشود أمام مركز مجتمعي ثقافي في بلدة هاندلوفا، حيث انعقد اجتماع للحكومة.

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