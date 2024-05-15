الحرس الثوري يعين السفير السابق لدى العراق مساعدا لقائد فيلق القدس

واستشهد العميد محمد هادي حاج رحيمي، جراء هجوم إسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مطلع أبريل/نيسان الماضي برفقة ستة من مستشاري للحرس الثوري من بينهم قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان العميد الشهيد محمد رضا زاهدي.

وكان سفير إيران لدى بغداد العميد إيرج مسجدي، قد تولى هذا المنصب في يناير/كانون الثاني 2017، وانتهت مهمته في 2022.

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