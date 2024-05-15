رئیس وزراء النیجر: لا یحق لأمریکا مطالبتنا بقطع علاقاتنا مع إیران

واتهم زين الولايات المتحدة بالسماح للإرهابيين بتنفيذ هجمات داخل أراضي النيجر، مشيرا إلى أن واشنطن لم تدافع عن بلاده ضد الإرهاب عندما لزم الأمر.

وأكد رئيس وزراء النيجر، أنه لا يحق للإدارة الأمريكية أن تطلب من بلاده قطع علاقاتها مع إيران وروسيا.

وفي مارس الماضي، ألغى المجلس العسكري في النيجر اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، والذي تتواجد بموجبه القوات الأمريكية في نيامي.

وفي أعقاب هذه الخطوة، وافقت الولايات المتحدة في أبريل، على سحب قواتها البالغ عددها قرابة 1000 جندي من النيجر.

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