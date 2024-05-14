رئیس الجمهوریة یصل إلی مدینة مشهد شرقي البلاد

وبعد الاستقبال الرسمي من قبل محافظ خراسان الرضوية "يعقوب علي نظري" ومسؤولين آخرين في المحافظة في مطار الشهيد هاشمي نجاد بمشهد (مركز المحافظة)، توجه رئيس الجمهوریة الی زيارة مرقد الإمام الرضا (عليه السلام).

وانطلقت، أمس الاثنین، اعمال المؤتمر العالمي الخامس للإمام الرضا (ع)، تحت شعار "العدل للجميع.. ولا ظلم على احد"، في مجمع العتبة الرضویة في مجينة مشهد، بحضور مفكرين إيرانيين ودوليين.

ومن المقرر ان یلقي رئيس الجمهورية الاسلامية، كلمة في هذا المؤتمر.

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