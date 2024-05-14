کنعاني یرد علی تصریحات سیناتور أمریکي بشأن استخدام قنبلة نوویة ضد غزة

نشر كنعاني بهذا الشان، تدوينة عبر منص اكس للتواصل الاجتماعي، مؤكدا فيها: إن تصريحات أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المروعة التي تنتهك جميع القواعد والقيم والمبادئ الإنسانية، في تبرير ودعم استخدام الكيان الصهيوني للقنابل النووية، تظهر مدى همجية هذا التيار المُحِبّ للحرب وتجاهله التام لحق الحياة البشرية وعدم احترامه للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأضاف: "لاسيما وأن مثل هذه التصريحات تأتي من قبل سيناتور ينتمي إلى دولة لها تاريخ في استخدام القنابل الذرية، بينما تدعي دائما بأنها تحمل لواء حقوق الإنسان، وتعتبر نفسها مؤهلةً لتقييم واحتساب مدى احترام حقوق الإنسان في الدول الأخرى".

وتابع القول كنعاني: "يجب على المجتمع الدولي أن يُدين الدعم الأمريكي غير المحدود للكيان الصهيوني، وأن يقف بحزم ضد مثل هذه التصريحات الشيطانية، وذلك لمنع تفاقم جرائم الإبادة الجماعية والمآسي الإنسانية في قطاع غزة."

والجدير ذكره انه قال السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام يوم الأحد، مقارنًا الهجوم على غزة بالهجوم الذري الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين لإنهاء الحرب العالمية الثانية: "أعطوا إسرائيل أي قنبلة تحتاجها لإنهاء الحرب".

endNewsMessage1