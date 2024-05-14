إیران تراقب عن کثب التطورات الأفغانیة

وأکد أمیرعبداللهیان خلال اللقاء أن الجمهوریة الإسلامية الإيرانية تولي إهتماما خاصا للأمن والإستقرار والتنمية المستدامة في أفغانستان وتراقب عن کثب التطورات في هذا البلد الجار وتدعم دور الأمم المتحدة في المساعدة علی الشعب الأفغاني.

واعتبر وزیر الخارجية إجراءات بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان(UNAMA) إیجابیا خلال عقدین ماضیین مؤکدا علی دعم الجمهوریة الإسلامية الإيرانية لاستمرار نشاطات البعثة الإنسانية.

ودعا وزیر الخارجية إلی الإهتمام الجاد من قبل الأمم المتحدة إلی إستضافة إيران عدة ملایین من الرعایا الأفغان.

وأشار أمیرعبداللهیان إلی مشاکل أفغانستان الداخلیة المعقدة بسبب تدخلات أمریکا المتواصلة في هذا البلد معلنا عن إستعداد الجمهوریة الإسلامية الإيرانية لمواصلة دعم مبادرة جیران أفغانستان من أجل المساعدة علی تسویة مشاکل هذا البلد.

من جانبها، قالت ممثلة الأمم المتحدة في شؤون أفغانستان ان مبادرات إيران الإقلیمیة هامة مرحبة باستمرار الجهود الدبلوماسیة الإيرانية في إطار مؤتمر الجیران.

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