أمیرکا تحذر الهند من عقوبات إذا استثمرت في إیران

وقّعت إيران والهند، الاثنين، عقداً مدته 10 سنوات لتطوير وتجهيز ميناء جابهار الاستراتيجي بجنوب شرق إيران، وذلك في إطار سعي الهند إلى تنمية تبادلاتها التجارية مع غرب ووسط آسيا، فيما حذرت الولايات المتحدة الهند من هذه الخطوة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين "على كلّ كيان - أي كان - معني بصفقات تجارية مع إيران، أن يكون على دراية بالمخاطر المحتملة التي يعرض نفسه لها، والمخاطر المحتملة للعقوبات".

ووافقت الهند في 2016 على تمويل تطوير الميناء الإيراني ليصبح مركزاً تجارياً لآسيا الوسطى، في وقت سعى رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي حينها إلى إحياء العلاقات الاقتصادية مع طهران بعد رفع العقوبات عنها، بموجب الاتفاق النووي.

وأشرف مودي والرئيس الإيراني السابق حسن روحاني على توقيع مذكرة تفاهم لتوفير خط ائتماني من بنك EXIM الهندي لتطوير الميناء.

لكن عملية تطوير الميناء توقفت على الرغم من التنازلات عن العقوبات التي بدأت الولايات المتحدة في إعادة فرضها في عام 2018، بعد انسحابها من الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 مع إيران.

واتفق البلدان في عام 2019 قبل بدء جائحة "كوفيد-19" على تسريع المشروع، بعد زيارة أجراها وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار إلى طهران.

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