قائد الثورة الاسلامیة یزور معرض طهران الدولي للکتاب

وكانت فعاليات معرض طهران الدولي الـ35 للكتاب، قد انطلقت يوم الاربعاء الماضي کأكبر حدث ثقافي سنوي في البلاد، في مصلى الإمام الخميني (ره) بالعاصمة طهران.

وتقام الدورة الـ35 لمعرض طهران الدولي للكتاب تحت شعار "هيا نقرأ ونبني" في الفترة من 8 إلى 19 مايو في مصلى الامام الخميني (ره) وعلى نظام ketab.ir بشكل افتراضي.

ويشارك في معرض طهران الدولي للكتاب أكثر من 2619 ناشرًا وسيتواجد في المعرض، ناشرون من 60 دولة ولديهم 50 ألف عنوان كتاب أجنبي.

یذکر أنه تم عرض 45 ألف عنوان كتاب أجنبي في معرض الكتاب العام الماضي وهذا العام، تحل اليمن ضيفًا خاصًا على معرض طهران للكتاب.

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