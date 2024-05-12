خرازي: طهران منفتحة على إجراء محادثات مع واشنطن

وفي الاجتماع الثالث للحوار الإيراني العربي للتعاون والتفاعل، أوضح رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي، قائلا "الأمريكيون يصفون الدبلوماسية بأنها الخيار الأفضل.. ونحن لدينا وجهة النظر ذاتها ومستعدون للعودة للمفاوضات".

وبحسب خرازي، فإن إيران يجب أيضا أن تكون مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية التي توقفت في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال المستشار الإيراني رفيع المستوى ووزير الخارجية السابق إنه "بعد ذلك يمكننا الحديث عن منطقة خالية من السلاح النووي (الشرق الأوسط)".

وأوضح خرازي قائلا: "إن الأجانب يحاولون نشر الخوف من إيران، وخاصة بعد عملية "الوعد الصادق" (الهجوم الإيراني على إسرائيل) الناجحة، لإثارة قلق دول المنطقة والقول إنه إذا كانت إيران قوية، فعليهم أن يخافوا من إيران"، متابعا: "القوة العسكرية الإيرانية هي فقط للدفاع عن النفس، ولم تبدأ إيران حربا ضد أي دولة منذ عدة قرون لأنها لا تريد الحرب، ومن السنن في إيران مساعدة المظلومين..عندما هاجم تنظيم "داعش" العراق وسوريا، ذهبت إيران لمساعدتهم بناء على دعوتهم".

وقال خرازي: "لقد حان الوقت لكي تجتمع دول المنطقة للتوقيع على اتفاقيات عدم اعتداء"، مضيفا: "بالطبع قامت بعض الدول بتطبيع علاقاتها مع كيان الاحتلال!"

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