انطلاق رحلات الحج لهذا العام من طهران لنقل 87 الف زائر ایراني
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اقيم حفل انطلاق الرحلة الجوية لاول قافلة لزوار بيت الله الحرام من ايران، مساء اليوم الاحد برعاية وزير الطرق وبناء المدن ورئيس مؤسسة الطيران المدني والقائمين على الحج وذلك في محطة السلام، بمطار الإمام الخميني (رض) الدولي بطهران.
وقال الكابتن محمد محمدي بخش رئيس مؤسسة الطيران المدني الايرانية في الحفل ان جميع العاملين في صناعة النقل الجوي في ارجاء البلاد، بذلوا جهدا منذ اشهر ليتم ايفاد زوار بيت الله الحرام من ايران بأمن وأمان.
وقال انه سيتم نقل 87 الف زائر ايراني من 21 مطارا مضيفا ان عمليات نقل الحجاج من ايران قد بدات اليوم.