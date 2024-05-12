انطلاق رحلات الحج لهذا العام من طهران لنقل 87 الف زائر ایراني

وقال الكابتن محمد محمدي بخش رئيس مؤسسة الطيران المدني الايرانية في الحفل ان جميع العاملين في صناعة النقل الجوي في ارجاء البلاد، بذلوا جهدا منذ اشهر ليتم ايفاد زوار بيت الله الحرام من ايران بأمن وأمان.

وقال انه سيتم نقل 87 الف زائر ايراني من 21 مطارا مضيفا ان عمليات نقل الحجاج من ايران قد بدات اليوم.

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