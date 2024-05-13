عبداللهیان: حجم المشاورات مع مصر یظهر التفاهم السیاسي المتبادل مع إیران

وكان امير عبد اللهيان قد القى مساء اليوم كلمة امام الاجتماع الثالث للحوار الايراني – العربي الذي عقد في طهران برعاية المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في ايران.

واضاف في حسابه على منصة "إكس" انه اعتبر اجتماعات النخبة ونقاشات العلماء والمفكرين بالمنطقة، سبيلا مؤثرا لتكرير الأذهان والافكار من الادراكات غير الصائبة والفاقدة للأساس حول بعضنا البعض.

وصرح امير عبد اللهيان ان ايران عاقدة العزم على النهوض بالتفاهم والتضامن بين بلدان المنطقة وان التوجه الحازم للحكومة والمتمثل في إبراز سياسة الجوار، مؤشر على هذه النقطة الاساسية.

واوضح انه تطرق في كلمته الى استراتيجية الجمهورية الاسلامية الايرانية القائمة على التنمية والامن المستدامين، وشدد على ضرورة التقارب والتعاون الاقليمي وازالة الاحتلال ونزع السلاح النووي للكيان الصهيوني باتجاه احلال السلام والاستقرار والامن بشكل كامل وحقيقي في غرب اسيا.

وقال في الختام انه قال في مقابلة خاصة حول العلاقات بين طهران والقاهرة اننا نجري في اطار الاتفاق بين رئيسي ايران ومصر، محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، للمضي قدما بتمتين العلاقات بين القاهرة وطهران.

واضاف: لقد اتخذنا خطوات مشتركة وسنواصل هذا المسار بصورة مشتركة. ان الرؤية الاستراتيجية للحوار والتعاون الاقليمي تضم مروحة واسعة في العالم الاسلامي والعالم العربي بما فيها مصر.

يُشار الى ان الاجتماع الثالث للحوار الايراني- العربي اقيم مساء الاحد برعاية المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في ايران.