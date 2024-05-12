الرئیس الإیراني یصدر مرسوما بإنشاء منظمة الأبحاث والابتکار الدفاعي

ووافق مجلس الشورى الإسلامي في جلسته العامة يوم الإثنين 22 نيسان/أبريل على قانون إنشاء منظمة الأبحاث والابتكار الدفاعي (سبند) كما وافق عليه مجلس صيانة الدستور في 1 أيار/مايو 2024.

ويهدف إنشاء هذه المنظمة مواصلة وترسيخ مسيرة العالم الشهيد محسن فخري زاده وتحقيق التقنيات المتفوقة اللازمة للدفاع والأمن حاضرا ومستقبلا.

وأشار القانون إلى أن المنظمة سيتم إنشاؤها تأكيدا على الابتكار ودعم التطور على صعيد التكنولوجيا مما يشكل أحدث مفاجآت للعدو والاستعداد لأي مفاجآت تطرأ على البلاد، وايضا تأكيدا على إدارة واكتساب التقنيات المبتكرة والناشئة والرائدة وعالية المخاطر والمتفوقة في المجالات للتهديدات الجديدة والناشئة بالإضافة إلى تصميم وتصنيع وإنتاج وتوريد ودعم المنتجات الدفاعية الجديدة.