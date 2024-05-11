إیران والوکالة الذریة تتطلعان إلى إعداد مسودة لمواصلة التفاعلات

وطهران من المرجح أن تشهد خلال الأيام المقبلة حضور بعض المسؤولين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإجراء المزيد من المشاورات بشأن مسودة الاتفاق الثنائي.

وقد زار رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران الأسبوع الماضي للمشاركة في مؤتمر إيران للعلوم والتكنولوجيا النووية، واجراء مباحثات مع بعض المسؤولين في بلادنا.

وفي هذه المفاوضات، تقرر اعتماد الاتفاق المشترك والموقع خلال زیارة غروسي الى طهران في مارس 2023، أساسا للتفاعلات والتعاون بين الجانبين.

كما تم الاتفاق على أنه من أجل إعداد مسودة لاستمرار التفاعلات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لبيان مارس المشترك، ستبدأ المفاوضات بين مسؤولين بمنظمة الطاقة النووية الايرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

endNewsMessage1