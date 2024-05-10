خلال استقباله نیجرفان بارزاني.. قائد الثورة یؤکد العلاقة الوثیقة للشعب الایراني مع الکرد

وافادت قاعدة المعلومات الخاصة بمكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمى السيد الخامنئي، قدمت صحيفة "خط حزب الله" الأسبوعية تفاصيل اللقاء الأخير للسيد نيجرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، مع قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد الخامنئي، يوم الاثنين الماضي.

ووفقا لهذا التقرير، اكد قائد الثورة الإسلامية في هذا اللقاء، العلاقة الوثيقة بين الشعب الإيراني والأكراد، وقال للسيد بارزاني: إننا نرى العلاقة بيننا وبين المجتمع الكردي - سواء في إيران أو العراق – اوثق من العلاقة مع اي امة أخرى. انهم منّا.

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