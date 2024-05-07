أمیرعبداللهیان یبحث مع نظیره العماني العلاقات الثنائیة وآخر التطورات في غزة

واستعرض وزير خارجية عمان، هاتفيا مع نظيره الإيراني اليوم، العديد من مجالات التعاون بين مسقط وطهران، كما أكد ضرورة المضي في مسار تطوير هذه العلاقات.

على صعيد آخر، تطرق البوسعيدي وأميرعبداللهيان إلى آخر التطورات في قطاع غزة، وطالبا بوضع حد لجرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني المظلوم، ووقف إطلاق النار، والإفراج عن الأسرى، وإرسال المساعدات الإغاثية إلى أهالي غزة.

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