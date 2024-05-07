عبداللهیان: هنية قال لي "نحن صادقون في نوايانا"

وكتب امير عبداللهيان في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "ايكس" مساء الاثنين: تلقيت مساء اليوم اتصالا هاتفيا من السيد إسماعيل هنية، ثمن فيه المواقف القوية لسماحة قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية وشعب إيران في دعم فلسطين وغزة، وشرح آخر التطورات وقال: لقد ارسلنا رد حماس على المقترح الذي طرحته مصر وقطر لوقف هجمات الكيان الإسرائيلي وتبادل الأسرى ورفع الحصار البشري وما إلى ذلك. الآن الكرة في ملعب الطرف الاخر. نحن صادقون في نوايانا".

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