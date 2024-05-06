الطاقة الذریة الإیرانیة: مستعدون لنقل التقنیات إلى الدول الأخرى

واشار محمد إسلامي في تصريح على هامش معرض الإنجازات الصناعية بأصفهان، إلى المؤتمر الدولي للعلوم والتكنولوجيا النووية، وقال: على الرغم من أن ضغوط نظام الهيمنة تهدف إلى منع تحقيق الهدف السلمي للبرنامج النووي الإيراني لكن مع كل هذه القيود والتكاليف المفروضة، كان الترحيب بهذا المؤتمر العلمي جيدا، ورغم العوائق شاركت فيه شخصيات رفيعة المستوى وقدمت مقالات جيدة.

وقال إسلامي إن هذه المقالات تم تقديمها شفوياً وعبر الفيديو، وأضاف: هدفنا هو إظهار مستوى العلوم والتكنولوجيا الإيرانية للعالم من خلال هذه المقالات والإنجازات، ومن أجل محاربة هيمنة دول الاستكبار، نحن على استعداد لنقل هذه التقنيات إلى دول أخرى حتى يتم كسر الأسوار وإنشاء نظام علمي مختلف. وهذا يتطلب وسائل، وكانت إحدى الخطوات إقامة معرض للإنجازات النووية، وأتمنى أن تتحقق الأهداف المرسومة.

وستقام مراسم افتتاح المؤتمر النووي الوطني الثلاثين والمؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا النووية، اليوم الإثنين، في أصفهان، بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ونائبه وكبار مديري الصناعة النووية والخبراء المحليون والأجانب.

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