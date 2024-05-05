بعد أکثر من أسبوعین.. أول اعتراف صهیوني بشن "هجوم أصفهان"

وقالت ريجيف في تصريحات تلفزيونية ليل السبت، إن "إسرائيل هاجمت إيران ردا على الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية على إسرائيل".

وكانت الوزيرة تتحدث عن الهجوم على قاعدة جوية في أصفهان يوم 19 أبريل الماضي، الذي تجنبت إسرائيل حتى الآن الاعتراف رسميا بشنه، رغم أن ذلك كان معروفا ضمنيا.

وعندما سئلت الوزيرة عن أن الحكومة وافقت على "رد معتدل" على أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل، قالت إن "الرد حدث وتم تسليم الرسالة".

وبعد الغارة على أصفهان، قالت إيران إنها لن تتحرك ردا على الهجوم الذي نسب إلى إسرائيل "رغم أنها مستعدة للقيام بذلك".

وأكدت وسائل إعلام إيرانية أن الهجوم لم يسفر عن أضرار كبيرة، في حين أفاد التلفزيون الرسمي بعدم تأثر أي منشآت أو مواقع نووية في أصفهان.

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