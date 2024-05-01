الخارجیة الایرانیة: البیانات المتکررة بشان حقل "ارش" لا تضمن اي حق للکویت

"كنعاني" ادلى بهذا التصريح، اليوم الاربعاء، ردا على المزاعم الاحادية والمتكررة من جانب الكويت حول "حقل ارش المشترك"، والتي جاءت في البيان الختامي لزيارة الامير الكويتي الاخيرة الى دولة مصر.

واكد المتحدث باسم الخارجية على رفضه لهذا الادعاء، كما أعرب عن أسفه لقاء "تكرار هكذا مزاعم لا أساس لها من الجانب الكويتي".

ونوّه كنعاني، الى "حق الجمهورية الاسلامية في هذا الحقل المشترك؛ نظرا للحقوق التاريخية وخلفية المفاوضات الثنائية".

واكمل المتحدث باسم الخارجية : ان جمهورية ايران الاسلامية، لطالما راقبت التفاعلات الاقليمية من منطلق حسن النية، وعليه تطلب من الدول الاخرى، ان تتخذ الخطوات في سياق التحقيق الملموس لهذا المبدأ والنهوض بمستوى العلاقات وتطوير مجالات التعاون.

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