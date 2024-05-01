قائد الثورة: لن تتم تسوية الأزمة في فلسطين إلا بعودة الأرض إلى أصحابها الحقيقيين

ولدى استقباله اليوم الاربعاء، الاف المعلمين والتربويين من كافة أنحاء البلاد تزامناً مع ذكرى استشهاد الاستاذ "مرتضى مطهري" ويوم المعلم في إيران، في حسينية "الإمام الخميني (رض)" اشار قاد الثورة الاسلامية إلى الاحداث التي تشهدها الجامعات الأميركية والأوروبية وقال : إن الضغط على الكيان الصهيوني يجب أن يتزايد يوما بعد يوم .

واعتبر سماحته موقع الادارة الامريكية من احداث غزة تثبت احقية ايران من عدم الثقة بأمريكا واضاف : لن تتم تسوية الأزمة في فلسطين إلا بعودة الأرض إلى أصحابها الحقيقيين، وتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني لن يحل مشكلة غرب آسيا أبدا .

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