غروسي یزور إیران الأسبوع المقبل

وقال ناطق باسم الوكالة التابعة للأمم المتحدة "يمكننا التأكيد أن رافاييل غروسي سيكون في إيران يومي 6 و7 أيار/مايو لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى".

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، قد أعلن عقد المؤتمر النووي الدولي الأول في مايو، وقال، سنقيم إن شاء الله خلال الأسابيع المقبلة مراسم خاصة بالذكرى الخمسين للأنشطة النووية، وسيكون لدينا المؤتمر النووي الدولي الأول في شهر مايو (5و6).

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