رئیسي: استخدامنا التقنیة النوویة سلمي ومحاولات عزل إیران لن تنجح

وخلال افتتاح المعرض السادس للقدرات التصديرية الإيرانية، أكد رئيسي أن المخططات الساعية لعزل طهران «لم ولن تنجح أبداً»، وأشار رئيسي في كلمة له إلى أن هذا المعرض يظهر أنه لا يمكن فرض الحظر على إيران، وأنّ العقوبات ضدّها «لم ولن تصل إلى نتيجة بفضل إرادة الشعب القوية»، حسب ما نقلت وكالة «مهر» الإيرانية.

كما لفت رئيسي إلى أن المعرض «يمثّل تعريفاً لقدرات إيران التصديرية ويخلق بيئةً تنافسية»، مضيفاً إنه «عمل جماعي من أجل الازدهار الاجتماعي والعالمي، وأحد سبل تنمية التجارة والتصدير وتوسيع التفاعلات الاقتصادية».

وأكد أن الفعالية تثبت قدرة إيران على امتلاك ابتكارات تقدّمها للعالم في مختلف المجالات بفضل مواردها المادية والروحية والبشرية الفعّالة والعازمة، مع المبادرات والإبداع والاستفادة من التقنيات الجديدة.

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن يحقّق معرض القدرات التصديرية لإيران التقارب والتنسيق ومشاركة الناشطين الاقتصاديين والمنتجين والمصدّرين والتجار، على نحو يحقّق النمو الاقتصادي للبلاد والمنطقة والعالم.

في الغضون، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان رداً على فرض الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عقوبات على بعض الشخصيات في القوات المسلحة الإيرانية، إلى أن القدرات العسكرية الإيرانية تتناسب مع احتياجاتها في توفير الأمن والمصلحة الوطنية وحماية السيادة وسلامة الأراضي والدفاع المشروع والردع ضد أي تهديدات أجنبية.

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