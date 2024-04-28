کنعاني: صوت تحطم عظام الصهیونیة العالمیة یصل إلى المسامع

وعلق ناصر كنعاني في منشور على منصة "إكس" على الاحتجاجات الطلابية ضد الكيان الصهيوني في أمريكا، قائلا: لا للاحتلال في فلسطين ولا للإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمناداة بحرية فلسطين، هي اليوم مطلب عالمي.

وقال كنعاني: إن صوت تحطم عظام الصهيونية العالمية يصل إلى المسامع أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف، لا يمكن منع انهيار أركان الاحتلال المتصدعة في فلسطين من خلال القمع العنيف للتظاهرات الطلابية الاحتجاجية في الجامعات الأمريكية والأوروبية.

وتابع كنعاني: إن كل من يقف بوجهها سيبقى تحت أنقاض انهيار الصهيونية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم اعتقال أكثر من 600 شخص خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في 15 جامعة على الأقل في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

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