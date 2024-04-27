ممثلیة إیران في الأمم المتحدة تدین قمع الاحتجاجات الطلابیة في أمریکا

وفي إشارة إلى معاملة الشرطة الأمريكية للطلاب المؤيدين للفلسطينيين وشعب غزة، قالت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك: إننا ندين بشدة القمع الوحشي والعنيف للاحتجاجات السلمية الحاشدة المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية. إن وحشية الشرطة الأمريكية والاستخدام المفرط للقوة خلال المظاهرات السلمية التي استهدفت الطلاب الذين يطالبون بإنهاء الحرب والإبادة الجماعية في غزة يشكل مصدر قلق بالغ.

وتابعت ممثلية إيران: إن المتظاهرين يطالبون بالتحديد بإنهاء تواطؤ الولايات المتحدة في الإبادة الجماعية المستمرة في غزة . إن إطلاق النار وضرب المتظاهرين الذين يعبرون عن احتجاجهم بطريقة سلمية لا يسكتهم، بل يؤكد فقط على ضرورة النضال من أجل العدالة لفلسطين. اعتداءات الشرطة على طلاب الجامعات والأساتذة وظروف الاحتجاز مقلقة للغاية ونطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين.

endNewsMessage1