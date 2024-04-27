اتصالات متزایدة.. روسیا مستعدة لتعزیز التعاون العسکري والفني مع إیران
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قال وزير الدفاع سيرغي شويغو لنظيره الإيراني محمد رضا آشتياني خلال اجتماع امس الجمعة، إنّ روسيا مستعدة لتوسيع التعاون العسكري والفني مع إيران.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية أن شويغو قال إن الاتصالات بين الإدارات العسكرية في البلدين زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
ويشارك الوزيران في اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون بقازاخستان.
ومع ارتفاع تطور العلاقات الروسية الإيرانية، كانت مجموعة السبع قد هددت، منتصف مارس/ آذار الماضي، إيران بـ"عقوبات إضافية شديدة" في حال أرسلت صواريخ بالستية إلی روسيا، التي تواصل حربها على جارتها أوكرانيا للعام الثالث على التوالي.