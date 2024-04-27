اتصالات متزایدة.. روسیا مستعدة لتعزیز التعاون العسکري والفني مع إیران

ونقلت وكالة الإعلام الروسية أن شويغو قال إن الاتصالات بين الإدارات العسكرية في البلدين زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

ويشارك الوزيران في اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون بقازاخستان.

ومع ارتفاع تطور العلاقات الروسية الإيرانية، كانت مجموعة السبع قد هددت، منتصف مارس/ آذار الماضي، إيران بـ"عقوبات إضافية شديدة" في حال أرسلت صواريخ بالستية إلی روسيا، التي تواصل حربها على جارتها أوكرانيا للعام الثالث على التوالي.

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