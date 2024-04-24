إیران وباکستان في بیان مشترک: ندعو مجلس الأمن لوقف مغامرات "إسرائیل" في المنطقة

جاء ذلك في أعقاب زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لباكستان لبحث عدد من الموضوعات المتفرقة ذات الاهتمام المشترك.

وقال البيان الإيراني الباكستاني المشترك: "نحث مجلس الأمن على منع إسرائيل من استهداف المنشآت الدبلوماسية الأجنبية"، مطالبا بـ"وقف فوري وغير مشروط للحرب على غزة وإيصال المساعدات وعودة النازحين".

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