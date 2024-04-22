استقبال رسمي للرئیس الإیراني في باکستان.. خطوة رئیسیة نحو تطبیع العلاقات

وكان وزير الاسكان الباكستاني رياض حسين بيرزاده في استقبال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي فور وصوله الى مطار اسلام‌اباد صباح اليوم على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.

وفي هذه الزيارة التي تستغرق يومين والتي تركز على تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، سيتم إجراء محادثات ثنائية ومشاورات إقليمية مع كبار المسؤولين في باكستان.

ويرافق رئيسي وزير الخارجية "حسين امير عبد اللهيان" ، وزير الداخلية " احمد وحيدي" ،وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد "محمدرضا آشتياني" ،وزير الطرق والتنمية العمرانية "مهرداد بذرباش" وزير الصناعة والمناجم والتجارة "عباس علي ابادي" ،وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "محمد مهدي اسماعيلي" ووزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "بهرام عين اللهي".

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان “الرئيس الإيراني ترافقه زوجته ووفد رفيع المستوى”، مضيفة أن الوفد يضم أيضا وزير الخارجية وأعضاء آخرين في الحكومة ومسؤولين كبار.

وأضافت أن رئيسي سيلتقي برئيس الوزراء شهباز شريف ومسؤولين آخرين إلى جانب زيارة مدينة لاهور بشرق البلاد ومدينة كراتشي الساحلية بجنوب البلاد.

وأغلقت السلطات طرقا سريعة رئيسية في إسلام أباد في إطار الإجراءات الأمنية استعدادا لوصول رئيسي. وأعلنت الحكومة عطلة رسمية في كراتشي.

وتمثل زيارة رئيسي خطوة رئيسية نحو تطبيع العلاقات مع إسلام أباد.

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