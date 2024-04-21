مصدر مطلع: لا مفاوضات مباشرة بین إیران وأمیرکا

وفي حديث لوكالة "إرنا" أضاف المصدر ذاته: إن كبير مفاوضي الشؤون النووية الإيرانيين "علي باقري کني" بتابع مفاوضات رفع الحظر مع الدول الأعضاء ضمن "خطـ العمل المشترک الشاملة (الإتفاق النووي).

يذكر أن بعض وسائل الإعلام تداولت مؤخرا، أنباء خاطئة ادعت "وجود مفاوضات مباشرة بين كبار المسؤولين الإيرانيين مع الجانب الأميركي، وأيضا حدوث تعديلات في الآليات المتعلقة بهذه المفاوضات"؛ وهو ما فنده هذا المصدر المطلع في تصريحه لإرنا.

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