احتفاء بالیوم العالمي للأرض.. متحدث الخارجیة: ایران تبذل جهودا حثیثة لدعم اهداف "الارض النقیة"

جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث باسم الخارجية عبر الفضاء الافتراضي اليوم الاحد، لمناسبة ذكرى "يوم الارض العالمي" (22 نيسان / ابريل)؛ حيث ارفقها باحد الابيات الادبية للشاعر الايراني "محمد وحشي بافقي" (ت 991 هـ)، قوله :

نحن لا نقمع الاشجار ...بل جماعة اخرى تفعل ذلك

ورغم امتلاكنا مئات الفؤوس ... لكننا لن نقطع حتى غصنا قاحلا

واضاف كنعاني : نحن نثمن ذكرى "اليوم العالمي للارض النقية"، لان احترام البيئة متأصل في القيم والتقاليد الايرانية العريقة..ومن اجل مكافحة الكوارث الطبيعية الناجمة عن البيئة وتداعياتها المدمرة، هناك حاجة الى تعاون دولي واقليمي مشترك.

واكد المتحدث باسم الخارجية عبر هذا المنشور : ان دبلوماسية الجمهورية الاسلامية الايرانية في الصعيد الاقليمي ومع دول الجوار، تركز بشكل خاص على التخطيط والتعاون والمواجهة المشتركة للتحديات البيئية، ومنها العواصف الترابية والسيول وظاهرة التصحر؛ ايران تؤكد في هذا السياق على استعدادها لبناء التعاون مع سائر البلدان ايضا.

وتابع : ايران تبذل جهودا حثيثة على المستوى الدولي لدعم الاهداف الدولية المتعلقة بالارض النقية.

وفي ختام تدوينته، تطرق كنعاني الى التطورات الراهنة في فلسطين المحتلة، مؤكدا : حبّذا لو يتم بمناسبة "اليوم العالمي للارض النقية"، الادانة بشدة للسلوك الصهيوني اللاانساني والمشين، المتمثل في عمليات الهدم الممنهجة للبيئة داخل قطاع غزة وتوظيف تلك المشاريع التخريبية كأداة للضغط على حساب الشعب الفلسطيني المظلوم؛ كما ينبغي مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ان تتخذ اجراءات عاجلة ومناسبة تفضي الى وقف فوري لكافة الجرائم والافعال المناوئة للانسانية والبيئة، التي يرتكبها الكيان الصهيوني داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة.

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