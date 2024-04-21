رئیسي سیزور باکستان غدا الإثنین

وسیغادر رئيسي طهران متوجها إلی اسلام آباد غدا الإثنین على رأس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة رسمية من نظيره الباكستاني.

وسيعقد اجتماعا خاصا مع رئيس الوزراء الباكستاني "محمد شهباز شریف" خلال زيارته التي تستغرق يومين.

ومن المقرر أن یعقد الجانبان اجتماعا مشتركا بحضور مسؤولي رفيعي المستوى.

کما سيجتمع رئیس الجمهوریة مع نظيره الباكستاني "آصف علي زرداري" خلال هذه الزیارة.

وسيزور رئيس الجمهورية بعض المدن الأخرى في هذا البلد ومن المقرر أن يلتقي العلماء والنخب ورجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الباكستانيين.

ومن المقرر أن يزور رئیسي، بعد زيارته لباکستان، سريلانكا، تلبیة لدعوة رسمية من نظیره من سريلانكا "رانيل ويكرمسينغه".

وسيشارك مع رئيس سريلانكا في حفل الافتتاح وبدء التشغيل الرسمي لـ "مشروع أومافيا متعدد الأغراض" بما في ذلك سدين ومحطة كهرباء بقدرة 120 ميغاواط بناها مقاولين إيرانيين وذلك خلال هذه الزیارة التي ستستغرق يوما واحدا.

وتم تنفيذ جميع مراحل الاستشارة والتصميم والبناء لهذا المشروع متعدد الأغراض من قبل مهندسين إيرانيين وهو أحد أكبر مشاريع البناء في سريلانكا وتبلغ تکلفته حوالي 500 مليون دولار وقد لعب أكثر من 400 مهندس إيراني دورًا في بنائه.

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