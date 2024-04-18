الحرس الثوري عازم على مواجهة الاجراءات العدائیة للصهاینة في الفضاء السیبراني

وجاء في البيان انه في اعقاب الاجراءات الوحشية والعدائية للكيان الصهيوني الغاصب في ارتكاب الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم والاعزل وكذلك العدوان على الاماكن الدبلوماسية الايرانية واغتيال القادة العسكريين ونشاط بعض الحسابات الافتراضية في مواكبة اجراءات الكيان الصهيوني هذه ما ادى الى جرح مشاعر الشعب الايراني، لذلك ندعو المواطنين للتبليغ عن اي نشاط يواكب الكيان الصيوني المصطنع في الفضاء الافتراضي باسرع ما يمكن واطلاع قسم التقارير الشعبية لموقع قيادة الامن السيبرراني للحرس على المعلومات والمواصفات المتعلقة بالحسابات المذكورة والقائمين عليها.

يذكر انه وفقا للمواد 6 و 7 و 8 لقانون التصدي للاجراءات العدائية للكيان الصهيوني ضد السلام والامن، فانه سيتم التصدي بحزم للمجرمين.

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