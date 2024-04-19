اعتراض مسیرات صغیرة بنجاح فوق الأراضي الإیرانیة

وافادت مصادر رسمية ايرانية ان التصدي للمسيرات لم يتم بأنظمة دفاع صاروخية بل بمضادات أرضية على ارتفاع منخفض جدا ما احدث اصوات انفجارات كما اكدتْ عدمَ حصولِ ايِ هجومٍ صاروخي من خارجِ البلاد.

وقالت المصادر ان الوضع في محافظة اصفهان ومنشآتها النووية آمن بالكامل كما اكدت عدم حصول اي انفجارات بأي منشأة حساسة في مدينة تبريز شمال غربي البلاد فيما نفت ما تناقلتْهُ بعضُ وسائلِ الاعلام عن عقدِ اجتماع المجلسِ الاعلى للامنِ القومي الايراني.

وبحسب المصادر الايرانية سمعت أصوات 3 انفجارات في مدينة إصفهان بعد أن تصدت المضادات الأرضية لأجسام مشبوهة في أجواء أصفهان قرب قاعدة عسكرية شمال غرب المدينة.

وأكدت وكالة "إرنا" انه لم تتعرض أي منشأة في أصفهان الى أي حادث ولم تشهد المدينة أي انفجار.

كما اشارت الوكالة ان التصدي للمسيرات تم بمضادات أرضية على ارتفاع منخفض جدا ولم يتم بأنظمة دفاع صاروخية.



وبحسب المصادر لم تقع أي انفجارات على الأرض في مدينة أصفهان والأصوات ناجمة عن الدفاعات الإيرانية.



وأفادت بعض المصادر المحلية في إيران، صباح اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجار في مدينة قهجاورستان شمال شرقي مدينة أصفهان.

وتقع مدينة قهجاورستان تقع قرب مطار أصفهان والقاعدة الجوية الثامنة التكتيكية التابعة للجيش الإيراني.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة تسنيم، إنه رغم الشائعات، إلا أنه حتى الآن لم ترد أنباء عن وقوع انفجار كبير في أصفهان أو سقوط صاروخ.

وبحسب هذه المصادر، ونظرا للحساسية الكبيرة، أطلقت المضادات الارضية النار حول قاعدة أصفهان الجوية، لكن حتى الآن لا يتم الحديث سوى عن "احتمال" وجود جسم طائر صغير، رغم أن هذا الأمر لم يتأكد بعد.

* المنشآت النووية في أصفهان آمنة بالكامل

وأفادت مصادر موثوقة بأن المنشآت النووية في محافظة أصفهان آمنة بالكامل، وما تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن الحادث الذي وقع في هذه المنشآت غير صحيح.

* صوت الانفجار في تبريز ناجم عن الدفاع الجوي

كما أطلقت المضادات الارضية في تبريز، صباح اليوم، النار عقب رؤية جسم مشبوه.

وقال مصدر مطلع بشأن دوي انفجار جنوب غرب تبريز: تم حوالي الساعة 4:50 صباح يوم الجمعة، اطلاق النار بعد رؤية جسم مشبوه.

وأضاف هذا المصدر المطلع: أن هذه الحادثة وقعت قرب وادي رحمت في تبريز وكان مصدر صوت الانفجار ناجم عن المضادات الارضية.

وأكد مصدر مطلع في تصريح لمراسل تسنيم: في الوقت الحالي لم تتعرض المراكز الحساسة في تبريز إلى أي أذى، ولم تحدث أي انفجارات، والمدينة حاليا في هدوء تام.

* لم ترد حتى الآن أي تقارير عن هجوم خارجي

وقالت بعض المصادر المطلعة لوكالة تسنيم إنه خلافا لما تروجه وتزعمه وسائل الإعلام العبرية، لم ترد حتى الآن أنباء عن هجوم من الخارج على أصفهان أو أي جزء آخر من البلاد.

وأكدت هذه المصادر أن المضادات الارضية أطلقت النار في بعض الأماكن مثل أصفهان وتبريز، لكن ذلك يعود إلى حساسية الدفاع الجوي الكبيرة بسبب الوضع الحالي و"احتمال" رؤية بعض الاجسام الطائرة الصغيرة.

* الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي تنفي ما تردد عن اجتماع طارئ للمجلس

كما نفت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، الأنباء التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول الاجتماع الطارئ لهذا المجلس.

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