قائد الجیش الایراني: اي تعرض صهیوني سیواجه برد حازم یجعله یندم على فعلته

وخلال الاستعراض العسكري لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية صباح اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم الوطني للجيش الايراني، صرح القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء "عبدالرحيم موسوي" بأن الجيش الإيراني في حالة استعداد تام للتعامل مع الشرور المحتملة، لافتا الى ان ما تم عرضه اليوم في جميع أنحاء البلاد كان جزءا بسيطا من القدرات، وذلك الجزء الاخر من المعدات الموجودة على أهبة الاستعداد لم تكن موجودة في الاستعراض العسكري.

وتابع اللواء موسوي انه وفي الوقت نفسه فإن ما رأيتموه اليوم كان ركنا من أركان قوة واقتدار القوات المسلحة في الدفاع عن مصالح الوطن والشعب لافتا الى ان اي إعتداء صهيوني على مصالح البلاد سيواجه برد قوي وحازم يجعل العدو يندم على فعلته وإذا تحرك الأعداء فسنرد بمزيد من القوة والقسوة.

وعن جهوزية القوات المسلحة الايرانية ، افاد قائد الجيش الايراني بأن القوات المسلحة عادة ما تكون في جهوزية دائمة لتنفيذ المهام على أفضل وجه ممكن، مع الأخذ في الاعتبار أعداء البلاد، مضيفا بأن الجميع يعلم كيف يراقب أعداؤنا تقدم القوات المسلحة الإيرانية ولهذا السبب مر وقت طويل منذ ترددهم عن الخيار العسكري وتوجههم نحو خطاب جديد.

وأشار القائد العام للجيش الايراني الى ان كافة القوات المسلحة في هذه الايام متواجدة في مواقعها الدفاعية لمواجهة أي احتمال ومستعدة بشكل تام لتنفيذ مهمتها على اتم وجه.

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