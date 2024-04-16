رئیسي: أصغر عمل ضد مصالح إیران سیقابل بالتأکید برد شدید

قال الرئيس إبراهيم رئيسي، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الاثنين، في إشارة إلى التطورات الأخيرة في المنطقة والتي تعد أهم قضية راهنة في المنطقة، لقد تواصلت جرائم قتل الأطفال والإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة التي يرتكبها الصهاينة بدعم كامل من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، ولا تزال المقاومة منتصرة في الميدان".

ووصف الرئيس كذلك العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني بمهاجمة قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق بأنه علامة على اليأس الناجم عن فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه في مهاجمة غزة، مضيفا: إن الأمم المتحدة ومجلس الأمن فشلا في القيام بالحد الأدنى من واجباتهما القانونية في إدانة الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، وكذلك لوقف الجرائم الصهيونية في غزة، فإن جمهورية إيران الإسلامية تماشيا مع ممارسة حقها في الدفاع المشروع استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة صممت ونفذت عملية ضد نفس المراكز التي فعلت الشر ضدنا.

وشدد رئيسي مجددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة وخاصة من قبل الدول الإسلامية، واعتبر الدعم الأعمى لبعض الدول الغربية للكيان الصهيوني سببا للتوتر في المنطقة وقال : كما سبق وأن أعلنا رسمياً أن عملية الوعد الصادق تمت بنجاح بهدف معاقبة المعتدي. والآن نعلن بقوة أن أصغر عمل ضد مصالح إيران سيقابل بالتأكيد برد شديد وواسع النطاق ومؤلم ضد جميع مرتكبيه.

ومن جانب اخر وصف الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" في هذا الاتصال الهاتفي، أثناء تهنئته بعيد الفطر، العلاقات بين البلدين بأنها متميزة ومبنية على الثقة العالية المتبادلة بين قيادتي البلدين، إيران وقطر.

وأشار أمير قطر إلى محاولة بلاده إدانة عدوان الكيان الصهيوني على مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق. وأضاف أمير قطر: "اليوم نشهد أعلى مستوى من التقارب العالمي والشعبي لدعم القضية الفلسطينية، و إن الكيان الصهيوني يحاول إبعاد الرأي العام العالمي عن جرائمه في غزة.

وأشاد بحنكة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تصميم وتنفيذ الرد على جريمة الكيان الصهيوني، واعتبرها رسالة واضحة للجميع.

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