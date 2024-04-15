عبداللهیان: إیران لم تسع وراء إثارة التوترات في المنطقة اطلاقا

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الاثنين بين وزير خارجية النمسا "ألكسندر شالنبرج"، مع نظيره الايراني "حسین أمير عبد اللهيان"، حيث تم التاكيد على ضرورة تجنب تصعيد الصراعات في المنطقة، والوقف الفوري لإطلاق النار بغزة واستعراض بعض القضايا الثنائية.

وفي هذه المحادثة، شرح "أمير عبد اللهيان"، مواقف الجمهورية الاسلامية بشأن العمليات الأخيرة للقوات المسلحة الإيرانية ضد بعض الأهداف العسكرية للكيان الصهيوني، وفي إطار حق الدفاع المشروع.

واكد بأن السبب الرئيسي لازمات المنطقة يكمن في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب مجتمعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بغزة والضفة الغربية، قائلا : إن الجمهورية الإسلامية لم تسع ابدا وراء توسيع نطاق التوترات في المنطقة، ولكن يبدو أن الكيان الإسرائيلي قد تلقى رسالة خاطئة من اعلان ايران اتباعها لمبدا التهدئة.

من جانبه، أوضح وزير خارجية النمسا في هذا الاتصال الهاتفي، أن استمرار الصراعات الاقليمية سيضر بالجميع؛ مؤكدا على استمرار المشاورات الدبلوماسية ومواصلة المناقشات بشأن حل أزمة بغزة.

وأضاف "شالنبرج" في محادثاته الهاتفية مع "امير عبداللهيان"، أن "النمسا تدين بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، الهجوم على القسم القنصلي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، وبطبيعة الحال نؤكد على التناسب فيما يخص الرد الإيراني".

وفي نهاية هذا الاتصال، تمت مناقشة وتبادل الآراء حول بعض القضايا الثنائية.

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